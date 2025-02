Suspeito de homicídio no Nova Campo Grande é preso e diz: 'menos um ladrão'

Luan do Prado Varanda, de 28 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (31) pela Polícia Militar, após ser apontado como autor do assassinato de Luciano, vulgo 'Sorriso', no final da tarde na Vila Nova Campo Grande, na capital sul-mato-grossense.

Uma testemunha conhecia o suspeito, mas não soube indicar corretamente a casa onde ele estava. Durante diligências da Polícia Militar, populares indicaram onde ele estaria, apontado a casa da irmã como esconderijo.

Os militares chegaram no local e com autorização da irmã, entraram no imóvel e encontraram Luan na área de serviço. Ele estava com manchas de sangue, ferimento na mão e apontou que a faca estava no tanque de lavar roupas, ainda com vestígios de sangue.

Ele foi levado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e enquanto recebia auxílio da equipe médica, ficou sabendo que Luciano havia morrido e proferiu a frase: "ele morreu? Graças a Deus, menos um ladrão".

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi morta com várias facadas e cabeça, no braço direito, no pescoço do lado esquerdo e na mão direita, indicando que ele tentou se defender das agressões.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e a Polícia Civil investigará a motivação para o crime.

