Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste sábado (4), um jovem de 20 anos suspeito de incendiar uma empresa de brinquedos, Gala Pais e Filhos, em Aparecida do Taboado, causando prejuízo milionário.

A ação foi realizada por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG).

De acordo com as investigações, o homem é apontado como responsável pelo incêndio de grandes proporções registrado no dia 28 de março, à noite. O caso gerou grande repercussão na cidade, já que a empresa é uma das principais empregadoras do município, com mais de mil trabalhadores.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou uma série de diligências, incluindo análise de imagens de câmeras de segurança, que indicaram que o incêndio foi provocado de forma criminosa. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão do investigado, que foi autorizada pela Justiça, com parecer favorável do Ministério Público.

Your browser does not support HTML5 video.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde confessou o crime. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

A Polícia Civil destacou ainda o apoio da empresa e de seus colaboradores, que contribuíram com informações importantes para o avanço das apurações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também