Polícia

Suspeito de manter idosos em cárcere durante assalto é preso em Campo Grande

O crime aconteceu há cerca de 1 mês, no Bairro Jardim Talismã

10 fevereiro 2026 - 18h11Brenda Assis
Prisão ocorreu após investigação da DERF - Prisão ocorreu após investigação da DERF -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Um jovem de 21 anos foi preso na segunda-feira (9), em Campo Grande, suspeito de participar de um roubo contra um casal de idosos no bairro Jardim Talismã. O crime aconteceu no dia 9 de janeiro e é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf).

Segundo a Polícia Civil, o casal foi rendido dentro de casa e trancado em um banheiro enquanto o suspeito retirava objetos do imóvel. Após conseguirem ajuda, as vítimas registraram a ocorrência, e a especializada iniciou as investigações.

De acordo com a Derf, as diligências levaram à identificação do suspeito, que tem 21 anos e possui diversas passagens policiais por crimes patrimoniais, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Com base nas provas reunidas, a polícia solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O jovem foi localizado e preso exatamente um mês após o crime, no mesmo bairro onde o roubo ocorreu. Ele foi levado para a sede da Derf, onde foram realizados os procedimentos legais, e depois encaminhado ao sistema prisional.

O caso segue sob investigação.

