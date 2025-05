Suspeito de matar companheira e jogar o corpo dela no rio é preso em Cassilândia

Um homem, de 43 anos, foi preso temporariamente suspeito de envolvimento no desaparecimento e possível feminicídio de sua companheira, no município de Cassilândia.

Conforme as informações policiais, o caso teve início no dia 12 de maio e 2025 quando a mãe da vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar o desaparecimento da filha.

Horas depois, o namorado da jovem também procurou a polícia, afirmando que esteve com ela pela última vez durante a madrugada do domingo anterior, após participarem juntos de um baile popularmente conhecido como "Baile do Queijo e Vinho".

Algumas testemunhas afirmaram que o casal teria discutido por ciúmes, e o homem alegou ter deixado a companheira na entrada da cidade. Durante diligências preliminares, os Investigadores de Polícia localizaram um dos sapatos da vítima nas proximidades do Rio Aporé, além de uma mancha de sangue no local.

A Perícia Criminal de Paranaíba foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais na cena. Posteriormente, os Policiais Civis apreenderam o veículo do suspeito, e houve a localização de vestígios dentro do carro.

Ainda na tarde do dia 12, uma sandália foi encontrada na beira do Rio Aporé (GO), sendo reconhecida como um dos sapatos da vítima. Diante dos indícios, a ocorrência, inicialmente registrada como desaparecimento de pessoa, passou a ser tratada como Feminicídio.

O Delegado de Polícia Dr. Rodrigo de Freitas (DP Cassilândia) representou pela prisão temporária e solicitou um mandado de busca. O Ministério Público deu parecer favorável e o Poder Judiciário decidiu pela prisão temporária. Na manhã de hoje (13), os Policiais Civis tiveram conhecimento que o suspeito poderia estar em uma residência na R. Antônio Paulino, centro, motivo pelo qual ali compareceram e conseguiram prender o suspeito.

Informalmente, o suspeito contou que teve um desentendimento com a vítima devido a ciúmes, quando estava em uma festa, sendo que foram embora no veículo do suspeito, onde o mesmo a agrediu fisicamente. Em seguida, o suspeito a levou para um lugar ermo, escuro, a uma certa distância do perímetro urbano, à beira do Rio Aporé (Divisa do Estado de Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás), onde entrou em luta corporal e, segundo o suspeito, a vítima caiu nas águas do rio.

Hoje (13), a equipe do Corpo de Bombeiros que está trabalhando visando a localização do corpo da vítima no Rio Aporé (GO), conseguiu encontrar um brinco, os quais foram reconhecidos por familiares.

Segundo a equipe de Policiais Civis responsável pelo caso, “as ações rápidas e coordenadas entre as unidades da Polícia Civil foram fundamentais para o avanço nas investigações e para evitar que o suspeito pudesse se evadir. Seguiremos com as diligências necessárias até o completo esclarecimento dos fatos.”

