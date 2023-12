Suspeito de matar colega em fazenda de Terenos é preso com arma em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Trabalhador é morto com golpes de enxada após brigar com colega de serviço em MS

Foi preso na noite desta quarta-feira (20), Adriano Boles Marcon, de 25 anos, suspeito de ter assassinado um colega durante uma estadia em uma fazenda de Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande. Ele foi detido por uma equipe do Batalhão de Choque no Jardim Campo Nobre portando uma arma de fogo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe foi acionada após testemunhas de um comércio relatar que o rapaz havia mostrado um revólver e colocado em sua mochila, saindo em destino ignorado. Porém, eles conseguiram descrever a vestimenta e as características do suspeito.

O Batalhão de Choque realizou as diligências, conseguindo encontrar o rapaz, que assim que foi abordado, Adriano afirmou que portava uma arma de fogo, um revólver de calibre 38, desmuniciada. Ele afirmou que não tinha a documentação do armamento e que estava sendo utilizado para sua defesa.

Questionado o motivo, o suspeito explicou que havia matado seu colega de trabalho, identificado apenas como Edesimo, de 36 anos, em uma fazenda de Terenos, no dia 30 de novembro, com golpes de enxada e que a arma estava servindo para se proteger das ameaças da família da vítima.

Assim, Adriano Boles recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão, autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Crime em Terenos - Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo encarregado de uma empresa, onde autor e vítima trabalhavam juntos, informando o caso. Para a polícia, o homem disse que os dois estavam bebendo juntos, sozinhos.

Uma testemunha relatou que havia recebido uma mensagem de áudio encaminhada via WhatsApp por Adriano. Na gravação ele contava ter se desentendido com Edésio, informando que a vítima chegou a pegar uma faca para agredi-lo.

Para se defender, o autor então se apossou de um machado e o usou quando Edésio tentou acertá-lo. Ainda segundo o registro policial, no local foi encontrada uma enxada com vestígios de sangue, levantando a suspeita de que também teria sido usada no crime.

O caso foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos, como homicídio simples.

