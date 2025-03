Suspeito de matar engenheiro na fronteira se apresenta e Ã© liberado pelo MP

Após o assassinato do engenheiro agrônomo Elói Brussamerello, de 65 anos, encontrado morto na zona rural de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, um dos irmão Padilhas suspeito, O JP, se apresentou ao Ministério Público do Paraguai, acompanhado de dois advogados e foi liberado em seguida.

A Justiça e também a Polícia Nacional do Paraguai procuravam pelos irmãos João Padilha, vulgo ‘João Mentira’ e Joelson Padilha Pedroso. JP foi a última pessoa a ser vista com a vítima antes do desaparecimento, depois, ele foi visto em uma barreira policial na rodovia PY 05, na região de Chiriguelo a caminho de Pedro Juan Caballero, com a caminhonete do agrônomo e horas depois o veículo foi encontrado incendiado.

Uma testemunha disse que emprestou uma pá para os suspeitos que alegaram que a caminhonete deles havia atolado. A ferramenta teria sido usada para abrir a cova onde Elói foi enterrado.

Conforme informações do Ponta Porã News, o suspeito prestou depoimento e o promotor do caso não encontrou elementos suficientes para solicitar sua prisão, resultando na liberação do investigado.

A decisão tem gerado revolta entre familiares e amigos, que questionam as decisões da justiça paraguaia. O clima no velório da vítima foi de indignação e pedidos por justiça.

Caso



Brussamerello estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (19), após ser visto pela última vez ao lado do suspeito, seu sócio no arrendamento de uma propriedade rural na Colônia Itapopo, em Cerro Corá. Eles teriam ido definir a data da colheita da soja plantada na fazenda.



Segundo as investigações, os dois foram vistos juntos em uma estrada vicinal em Pedro Juan Caballero, onde a caminhonete da vítima foi encontrada incendiada na quinta-feira (20).

Após o desaparecimento, a polícia utilizou drones para auxiliar nas buscas, que resultaram na localização do corpo na sexta-feira (21) em uma cova rasa. O laudo pericial apontou que o corpo apresentava quatro marcas de tiros de pistola 9mm e uma de calibre 12, levantando a suspeita de que duas pessoas participaram do crime.

