Suspeito de matar esposa é preso, nega crime e põe 'culpa em outro' em Maracaju

Saiba Mais Interior Mulher é assassinada a facadas pelo marido após discussão e briga em Maracaju

Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito de matar a companheira Doralice da Silva, de 42 anos, na noite desta sexta-feira (20), em Maracaju, se apresentou ao quartel da Polícia Militar e foi detido, sendo encaminhado para a Polícia Civil.

Ele negou a autoria e afirmou aos policiais que decidiu procurá-los para "esclarecer os fatos", contudo, alguns dos relatos mostraram inconsistência com o que as autoridades já apuraram no decorrer da madrugada.

Segundo o site Maracaju Speed, Edemar alegou que antes da morte da companheira, ambos saíram de motocicleta e sofreram um acidente, retornando para a casa logo na sequência. No local houve uma discussão entre eles e com isso, decidiram terminar o relacionamento.

O suspeito ainda disse que um homem chegou em um veículo e o ajudou a colocar os pertences no carrinho de mão para que ele fosse embora. Nisso, esse segundo homem teria, segundo Edemar, ficado no mesmo local que a vítima.

Ele citou o trajeto que fez após sair da residência, mas a narrativa fica confusa, porque conforme o site, a polícia foi acionada para coletar documentos e um celular, de propriedade de Edemar, em uma rua que não fazia parte do percurso feito.

Com isso, ele foi detido e segue preso na delegacia. A Polícia Civil e a Polícia Científica encontraram vestígios de que o sangue da vítima tentou ser limpo com um pano de chão, numa tentativa de ocultar a cena do crime.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Mulher é assassinada a facadas pelo marido após discussão e briga em Maracaju

Deixe seu Comentário

Leia Também