Suspeito de matar homem esfaqueado e deixar outro ferido na Vila Marli é preso

Valdemir dos Santos, de 38 anos, vulgo 'Alemão' foi preso durante a quarta-feira (17) após ser acusado de matar Edson Pires Sabala, de 31 anos, com golpes de faca e deixar o irmão da vítima, de 26 anos, ferido também durante o ataque que aconteceu no final da noite do último sábado (13), na Vila Marli, em Campo Grande.

Segundo informado pela polícia, o suspeito se apresentou na DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa) no período da tarde e confessou que cometeu o crime. Dessa forma, ele foi preso pelo homicídio consumado e a tentativa de homicídio.

A faca utilizada no dia do crime também foi apreendida pela polícia. Ainda conforme divulgado, 'Alemão' tinha um mandado de prisão em aberto por conta de uma condenação pelo crime de furto.

Em relação ao crime, consta no boletim de ocorrência, que uma testemunha, um motorista de aplicativo, passava no momento do crime e visualizou as duas vítimas sendo golpeadas. Ele informou a polícia que o fato aconteceu a 80 metros antes de onde Edson caiu sem vida.

A Polícia Militar esteve no hospital para conversar com o irmão da vítima e explicou que sabe identificar apenas um dos suspeitos, que seria um homem apelidado de 'Alemão' e outro indivíduo seria seu primo, mas que não foi identificado. Edson estava com perfurações no tórax, na lombar e nas duas nádegas.

A esposa de Edelson esteve no local e afirmou que desconhece qualquer desafeto da vítima e que não era costume os irmãos saírem sem dizer para onde iriam ou o que iriam fazer.

