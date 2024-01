Suspeito de matar jovem a facadas no Lagoa Dourada é preso em flagrante pelo GOI

Robertinho de Almeida, de 59 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (3) pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) acusado de matar com golpes de faca o jovem Wanderson Gonçalves de Sousa, de 23 anos, na rua Piracanjuba, no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (2).

No momento de sua prisão, o suspeito chegou a apresentar três versões diferentes ao tentar explicar onde estava na noite do crime, mas pouco depois, confessou que desferiu a facada certeira, no peito da vítima, que acarretou na morte do jovem.

Informações que constam na complementação do boletim de ocorrência apontam que Wanderson era usuário de entorpecentes e sempre cometia furtos na região. Antes de ser assassinado, o rapaz teria cometido um furto no bar que é de propriedade da namorada de Robertinho.

Durante o período da noite, Sousa retornou para o local na tentativa de cometer outro furto, mas encontrou o suspeito no estabelecimento e ambos entraram em luta corporal, quando o homem pegou uma faca e desferiu o golpe que matou Wanderson.

A faca utilizada no crime foi entregue para os policiais. Ela estava guardada no bar, mas sem apresentar vestígios, ou seja, marcas de sangue.

O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão. O caso segue sob investigação.

