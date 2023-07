Suspeito de matar jovem com tiro na nuca após briga por pipa é preso

Depois de um mês de buscas, Lucas Frazão da Silva, conhecido como “Baianinho”, suspeito de matar Richard Veiga de Oliveira, de 19 anos, por causa de pipa, foi preso na manhã desta quarta-feira (26), no estado da Bahia. O crime aconteceu no dia 25 de junho no Parque Residencial Orestes Prata Tibery, em Três Lagoas.

Segundo o site Rádio Caçula, Lucas foi encontrado no município de Mucuru, escondido na casa de um primo. Ele acabou sendo preso por força de mandado de prisão, está custodiado na delegacia de Teixeira de Freitas e será encaminhado para Três Lagoas.

Conforme investigações da polícia, o desentendimento entre Lucas e Richard começou porque o autor agrediu o irmão mais novo da vítima, que brincava com uma pipa na Rua do Rio Paraná. Após a confusão, o agressor foi embora, mas voltou minutos depois acompanhado e armado.

O jovem de 18 anos que teria fornecido a arma a Lucas também foi preso, mas negou participação no assassinato. Richard foi baleado com tiro na nuca, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Auxiliadora, mas faleceu após sete dias internado.



