Suspeito de ser o 'Maníaco da Lanterna' é preso em Antônio João

Suspeito de ser o ‘Maníaco da Lanterna’ e o atirador da MS-384 foi preso durante a noite de sábado (28), ao ser encontrado escondido e uma área de mata às margens da rodovia, em Antônio João.

Conforme as informações iniciais, as equipes do DOF (Departamento de Operações da Fronteira) receberam uma denúncia anônima, que indicava a localização do homem. Ao chegarem no ponto indicado, as equipes visualizaram o suspeito, que chegou a tentar fugir correndo, mas acabou sendo capturado pelas autoridades.

Em seus bolsos as equipes encontraram duas munições calibre 38. O suspeito contou que a arma utilizada por ele estaria escondida no fogão de sua residência, localizada no Distrito de Nova Itamarati. Quando questionado sobre as suas idas a mata, ele contou que ia buscar lenha e utilizava as munições para defesa pessoal, pois morava sozinho e tinha inimizade com algumas pessoas.

Ainda para os policiais, o homem disse ser desprezado pelos vizinhos e familiares, buscando uma mulher e filhos para garantir sua herança e evitar que seu irmão se beneficiasse dela. Alegou ser esquizofrênico e mudou sua versão várias vezes durante o interrogatório.

As vítimas relataram que o atirador se escondia na mata e usava uma lanterna para sinalizar a presença antes de abrir fogo contra os veículos. Segundo as autoridades, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após serem atingidas por estilhaços durante os ataques.

