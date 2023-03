Suspeito de tentar matar desafeto em partida de futebol na Capital Ã© preso

Um homem, de 34 anos, suspeito de tentar assassinar seu desafeto durante uma partida de futebol em Campo Grande, foi preso durante a quinta-feira (30) por investigadores da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), no Jardim Parati.

Segundo divulgado pela polícia, o suspeito estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, que havia sido expedida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Conforme detalhado, o homem em questão tentou tirar a vida do seu desafeto com golpes de faca após um desentendimento na partida, que acontecia no campo no Jardim Centenário. O caso foi registrado em dezembro de 2017.

Preso, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também