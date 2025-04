Suspeito de tentativa de furto é agredido por populares no Jardim Centenário

Um homem de 30 anos foi agredido por populares após ser flagrado tentando furtar um estabelecimento de móveis usados na noite desta quinta-feira (24), no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava rondas pela região por volta das 21h44 quando se deparou com o suspeito sendo espancado por um grupo em frente ao imóvel.

Os policiais intervieram, deram voz de abordagem e conseguiram dispersar os agressores. Apenas o suspeito permaneceu no local.

Testemunhas informaram que o homem havia arrombado o cadeado do estabelecimento na tentativa de invadir o local para furtar objetos. Um morador da região teria acionado o proprietário, que se dirigiu imediatamente ao imóvel.

Ainda conforme o registro policial, ao perceber a chegada do proprietário, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares, que iniciaram as agressões.

Durante a ação da PM, o homem voltou a tentar escapar, sendo impedido com a ajuda do dono do estabelecimento. Este, porém, acabou lesionando o tornozelo e precisou ser levado para atendimento médico na UPA Universitário.

O suspeito, com escoriações no rosto e no corpo, recusou atendimento médico e foi encaminhado à Depac Cepol para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como violação de domicílio, dano e lesão corporal dolosa.

