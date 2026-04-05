Suspeito de tentativa de homicídio morre após reagir à abordagem policial em Guia Lopes

Um homem ainda não identificado morreu após ser baleado por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, na madrugada deste domingo (5), em Guia Lopes da Laguna. Ele é suspeito de ter participado de uma tentativa de homicídio momentos antes da abordagem.

De acordo com informações do portal Jardim MS News, a Polícia Militar foi acionada após um desentendimento entre dois homens em uma residência na Vila Industrial. Durante a briga, um deles teria efetuado disparos contra o outro.

Após o crime, o suspeito fugiu e se escondeu em outro imóvel. Os policiais foram até o local e, ao entrarem na casa, teriam sido recebidos com reação do homem, que estaria armado.

Diante da situação, ele foi baleado e encaminhado ao Hospital Edelmira Nunes de Oliveira, mas não resistiu aos ferimentos. Já a vítima da tentativa de homicídio foi socorrida e deverá ser transferida para Campo Grande, pois está com um projétil alojado no ombro.

Este é o 24º caso de morte em intervenção policial registrado neste ano em Mato Grosso do Sul.

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