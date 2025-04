Suspeito de ter matado Denis Lincoln em Anhanduí é procurado pela Polícia Civil

A causa da morte de Denis Lincoln Bentos, de 48 anos, encontrado morto às margens do Córrego Pouso Alegre na BR-163 no Distrito de Anhanduí ainda segue sem explicação, o suspeito ainda não foi encontrado.

Conforme boletim de ocorrência na última quinta-feira, 10 de abril, Denis e mais dois amigos identificados como Carlos e Daniel foram até o Córrego para tomar banho de rio e com a demora da volta do filho a mãe da vítima acionou as autoridades.

O amigo, Daniel, foi encontrado em sua casa e afirmou que saiu do Córrego antes dos outros dois e que duas horas depois Carlos foi até a sua casa todo sujo de lama dizendo que o DOF estava atrás dele. Carlos ficou no imóvel por um tempo até a chegada da Guarda Civil e acompanhou a equipe até o córrego, mas nada foi encontrado, depois disso Carlos foi liberado e tomou rumo ignorado.

Familiares amigos e uma equipe da Guarda Civil passaram a sexta-feira procurando por Denis até que no sábado (12), pela manhã a Guarda juntamente com a Polícia Militar foram até o córrego onde encontraram o corpo de Denis nu.

A mãe da vítima afirmou que antes de sumir, Carlos havia dito que seu filho poderia ter sido morto por policiais e que "era fácil de matar Denis que bastava destroncar o seu pescoço". Além disso, o chinelo do suspeito também foi encontrado no local do crime, causando estranheza do porquê ele teria saído sem o calçado.

A Perícia Científica identificou lesões na cabeça da vítima mas especificou o que teria causado essas lesões. Daniel foi ouvido pela Polícia Civil e manteve a versão que deixou o local do crime horas antes de Denis e Carlos que ficaram tomando banho só de cueca, negando que tenha visto Denis totalmente sem roupas, como ele foi encontrado posteriormente.

A mãe da vítima também confirmou a versão dada por Daniel que ele chegou em casa duas horas antes do suspeito. Carlos é procurado pela Polícia Civil.

