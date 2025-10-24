Suspeito de torturar mulher para esconder droga e tentar matar policial é preso em MS

Um homem suspeito de tentar matar um policial civil foi preso nesta quinta-feira (23) durante a Operação “Dia do Caçador”, deflagrada pela Polícia Civil em Bataguassu, a 335 km de Campo Grande. A ação foi conduzida por equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

A tentativa de homicídio aconteceu há cerca de duas semanas. Segundo as investigações, o suspeito jogou o carro contra um policial civil ao tentar escapar de uma abordagem. Mesmo após os disparos feitos pelos agentes contra os pneus, ele conseguiu fugir e abandonou o veículo logo depois. O carro, conforme a apuração, pertencia a um usuário de drogas que o havia perdido para um traficante por causa de uma dívida.

Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o homem foi localizado e detido nesta quinta-feira. Na casa onde ele estava, os policiais encontraram cinco tabletes e uma porção de maconha, somando cerca de cinco quilos da droga.

Durante a operação, os agentes também descobriram que uma mulher era mantida em situação análoga à escravidão no local. Ela contou ter sido obrigada a guardar os entorpecentes sob ameaças e que, após perder parte da droga, foi torturada pelo traficante e pela companheira dele. A vítima ainda relatou que era forçada a consumir crack e a realizar tarefas domésticas sem receber nada por isso.

A mulher do traficante também foi presa por participação no esquema. O homem responderá por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e perseguição. Somadas, as penas podem ultrapassar 25 anos de prisão.

