Suspeito de vários roubos em Campo Grande é preso

Na quarta-feira (7), investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil, prenderam um suspeito de realizar diversos roubos em Campo Grande.

Os agentes abordaram dois homens que estavam em uma motocicleta Honda XRE de cor preta, no bairro Jardim Nhanhá. Durante entrevista, o piloto do veículo, que era produto de roubo, confessou que efetuou ao menos três roubos em Campo Grande com outro indivíduo, que não foi localizado.

O suspeito e a motocicleta foram conduzidos para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol. Ele será indiciado pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo.

