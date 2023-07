Suspeito de violar túmulo de mãe de ex-prefeito é preso

Homem, de 37 anos, foi preso por suspeita de ser o responsável de ter violado uma sepultura e vilipendiado o cadáver da mãe do ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci. O caso ocorreu no último sábado, dia 8 de julho.

Conforme as informações policiais, após trabalho de investigação, com o apoio da Delegacia Regional de Naviraí, os policiais obtiveram uma imagem de uma câmera de segurança que capturou o momento em que um homem pulava o muro do cemitério e deixava o local durante a madrugada.

A partir dessa primeira imagem, os investigadores reuniram peças do quebra-cabeça, utilizando imagens de câmeras de segurança de diversos estabelecimentos comerciais.

O homem foi localizado, na quinta-feira (13), em uma residência no bairro Fleck, onde estava escondido há aproximadamente dois dias. As roupas que ele usava durante o crime foram encontradas e apreendidas em outro local.

Após ser conduzido à Delegacia, o suspeito confessou ter violado a sepultura, alegando que tinha a intenção de roubar joias do cadáver, no entanto, ao abrir o caixão, não encontrou nenhuma joia. Ele também afirmou ter praticado o crime motivado pelo uso de álcool e drogas, além de alegar sofrer de transtornos psiquiátricos.

O delegado responsável pelas investigações, Alex Junior da Silva, informou que as investigações ainda estão em andamento e não descartou a participação de outras pessoas.

Resultados de exames periciais são aguardados e novas perícias serão realizadas, especialmente nas roupas do suspeito.

