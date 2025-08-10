Menu
Menu Busca domingo, 10 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Suspeito é preso em flagrante por feminicídio após atropelar companheira em MS

O homem foi encontrado em sua casa perto do local do crime

10 agosto 2025 - 15h15Sarah Chaves
Foto: Cassilândia Notícias Foto: Cassilândia Notícias  

Uma mulher foi morta atropelada na noite de ontem (9), em um crime de feminicídio, e o companheiro de 25 anos, foi preso em flagrante suspeito pelo assassinato em Cassilândia.

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, foi acionada após uma denúncia sobre uma discussão entre o casal. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, atropelada. O carro usado no crime, um VW Gol, bateu contra um muro após o atropelamento.

A perícia constatou que não havia marcas de frenagem, o que indica que o atropelamento pode ter sido intencional. O homem foi encontrado em sua casa perto do local e preso em flagrante.

Testemunhas relataram detalhes que confirmam a versão da polícia, e imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento, ajudando na investigação.

O delegado responsável solicitou a prisão preventiva do suspeito, que segue detido à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate à violência contra a mulher e lembra que denúncias podem ser feitas anonimamente, garantindo sigilo total.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é preso por invadir casa e ameaçar moradora no bairro Nhanhá
Homem é morto a tiros ao sair para entregar cocaína em Ponta Porã
Polícia
Homem é morto a tiros ao sair para entregar cocaína em Ponta Porã
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Homem é morto a facadas dentro de conveniência em Três Lagoas
Polícia
Homem é morto a facadas dentro de conveniência em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso após ser esfaqueado por 'Xandinho' em Dourados
Silvia faleceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista morre ao bater em caminhão boiadeiro na BR-163, em Coxim
A vítima foi levada para a delegacia
Polícia
Mulher é espancada, tem os cabelos cortados e é mantida em cárcere pelo marido em Dourados
A confusão aconteceu na madrugada de sábado
Polícia
Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York
Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã
Polícia
Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã
Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados
Polícia
Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Polícia
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses