Suspeito é preso em flagrante por feminicídio após atropelar companheira em MS

Uma mulher foi morta atropelada na noite de ontem (9), em um crime de feminicídio, e o companheiro de 25 anos, foi preso em flagrante suspeito pelo assassinato em Cassilândia.

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, foi acionada após uma denúncia sobre uma discussão entre o casal. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, atropelada. O carro usado no crime, um VW Gol, bateu contra um muro após o atropelamento.

A perícia constatou que não havia marcas de frenagem, o que indica que o atropelamento pode ter sido intencional. O homem foi encontrado em sua casa perto do local e preso em flagrante.

Testemunhas relataram detalhes que confirmam a versão da polícia, e imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento, ajudando na investigação.

O delegado responsável solicitou a prisão preventiva do suspeito, que segue detido à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate à violência contra a mulher e lembra que denúncias podem ser feitas anonimamente, garantindo sigilo total.

