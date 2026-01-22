Menu
Suspeito em caminhonete roubada e com drogas, morre em confronto com o DOF em MS

Caso aconteceu logo após tentativa de abordagem na BR-463, em Ponta Porã

22 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Quantidade de droga que estava na caminhoneteQuantidade de droga que estava na caminhonete   (Divulgação/DOF)

Homem, de 41 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em um confrontar com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na última segunda-feira, dia 19, enquanto conduzia uma Toyota Hilux, na BR-463, em Ponta Porã.

A caminhonete em questão era produto de roubo, ocasionado em São Paulo e estava carregada com 2 toneladas de drogas.

Conforme as informações, os militares realizavam bloqueio policial na BR-463, zona rural de Ponta Porã, quando deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e arremessou a caminhonete contra a equipe, fugindo em seguida.

Durante acompanhamento, o motorista perdeu o controle da direção, capotou o veículo e tentou fugir a pé.

Nas buscas, o homem efetuou disparos com uma pistola calibre 9 milímetros contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No interior do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram mais de 1.800 quilos da droga. Em checagem aos sinais identificadores, constatou-se que as placas eram falsas e que a caminhonete havia sido roubada em 2024, na cidade de Sertãozinho (SP).

A droga, o veículo e a arma de fogo foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime ultrapassa os R$ 3,8 milhões.

