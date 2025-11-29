Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Polícia

Suspeito furta caminhonete durante test drive e é preso em Rio Brilhante

O veículo foi recuperado após ação conjunta de delegacias

29 novembro 2025 - 14h10Sarah Chaves
Foto:Divulgação/ PCFoto:Divulgação/ PC  
Dr Canela

Um homem foi preso suspeito de furtar uma caminhonete Mitsubishi L-200 após simular interesse na compra do veículo, na tarde de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, ele se passou por comprador, pediu para fazer um “test drive” e, ao receber a chave, fugiu com o veículo.

Conforme informações do Jornal da Nova, a delegacia de Itaporã iniciou as buscas imediatamente, identificou o suspeito e descobriu que ele estava em Rio Brilhante. Com apoio da Polícia Militar local, os agentes localizaram o homem no centro da cidade, ainda com a caminhonete.

O veículo foi recuperado e devolvido à vítima. O flagrante foi registrado na Delegacia de Itaporã.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Jovem é preso ao ser flagrado andando de moto sem capacete no Lageado
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Depac Dourados
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga em festa em Dourados
Foto: Reprodução
Polícia
Estudante é preso suspeito de usar o dedo da mãe morta para acessar contas em SP
Foto: Divulgação
Polícia
Homem é detido após agredir companheira e ameaçar sogro com facão
O caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
Mulher ameaça matar o ex após término em Campo Grande
DOURADOS Casal é preso por tráfico de drogas em salão de beleza na Vila Cachoeirinha 29 novembro 2025 - 09h00Por Jessica Beatriz e Osvaldo Duarte Material apreendido na ação
Polícia
Operação da PM descobre venda de drogas em salão de cabeleireiro em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo
Foto: Nobertino Angeli
Polícia
Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping