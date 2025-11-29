Suspeito furta caminhonete durante test drive e é preso em Rio Brilhante

Um homem foi preso suspeito de furtar uma caminhonete Mitsubishi L-200 após simular interesse na compra do veículo, na tarde de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, ele se passou por comprador, pediu para fazer um “test drive” e, ao receber a chave, fugiu com o veículo.
Conforme informações do Jornal da Nova, a delegacia de Itaporã iniciou as buscas imediatamente, identificou o suspeito e descobriu que ele estava em Rio Brilhante. Com apoio da Polícia Militar local, os agentes localizaram o homem no centro da cidade, ainda com a caminhonete.
O veículo foi recuperado e devolvido à vítima. O flagrante foi registrado na Delegacia de Itaporã.
