Suspeito que atirou contra a GCM furtou arma de PM em Campo Grande

Adrian Santos Ribeiro, de 23 anos, o suspeito de atirar contra uma equipe da Guarda Civil Metropolitana na manhã desta segunda-feira (18), na região do Nova Lima e Jardim Anache, em Campo Grande, furtou dias atrás uma pistola de 9 milímetros de um policial militar. A suspeita é que ele tenha usado esse armamento para atacar a equipe.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o indivíduo estava pilotando uma motocicleta em atitude suspeita e em determinado momento, houve a tentativa de abordagem pela equipe de motopatrulhamento da GCM, quando o criminoso atirou pelo menos duas vezes contra a guarnição.

Após uma breve perseguição, ele abandonou a motocicleta e fugiu pela região de mata. O veículo foi apreendido por outra equipe da guarda que dava apoio na ocorrência. As diligências se concentram em saber qual local ele está escondido para tentar realizar a captura do criminoso, que está foragido do sistema prisional.

Equipes da ROMU, as motopatrulhas que estiveram na ocorrência, Força Tática e Batalhão de Choque da Polícia Militar estão empenhados nas buscas pelo bandido.

O JD1 Notícias ainda apurou que Adrian é um indivíduo de alta periculosidade. Em sua ficha criminal, ele possui um homicídio em que a vítima foi decapitada, além do furto da pistola do policial militar.

