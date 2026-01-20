Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Suspeito que rendeu vigilante e roubou prefeitura de Caarapó é preso

Para cometer o roubo, ele portava um simulacro de arma de fogo

20 janeiro 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Suspeito no momento que invadiu o prédio da prefeituraSuspeito no momento que invadiu o prédio da prefeitura   (Divulgação/PCMS)

Ladrão, de 21 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira, dia 19, horas após roubar uma máquina lavadora de alta pressão do prédio da Prefeitura Municipal de Caarapó - a 274 quilômetros de Campo Grande.

Para cometer o roubo, ele rendeu o vigilante mediante grave ameaça enquanto portava um simulacro de arma de fogo, fazendo com que o trabalhador não reagisse.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, imagens de câmera de segurança flagraram o momento da invasão e isso permitiu identificar o indivíduo. Com base nos elementos colhidos, as forças policiais empreenderam buscas ao longo do dia.

Durante o período da tarde, a equipe do SIG conseguiu localizar o suspeito na rua Arcênio Cardoso. Confrontado, ele confessou o crime e informou ter vendido o objeto subtraído poucas horas após o roubo.

Na sequência, os policiais civis se deslocaram até o endereço indicado, onde identificou o receptador, de 36 anos, recuperou a máquina roubada e efetuou a prisão em flagrante de ambos os envolvidos.

Tanto o autor do roubo quanto o receptador possuem extensa ficha criminal por delitos patrimoniais na cidade de Caarapó e agora estão novamente presos à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Máquinas, cartões e até armas foram apreendidas
Polícia
Quadrilha que fraudou R$ 4 milhões em golpes da 'maquininha' é presa em Campo Grande
A reportagem segue acompanhando o caso
Polícia
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge usina em Caarapó
Contrabando apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime
Foto: Transportal Viagens
Polícia
Mulher é presa com droga e munições na rodoviária de Campo Grande
Polícia cumpriu mandado de prisão contra agressor
Interior
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Venda e devolução de cama termina com jovem esfaqueada por vizinha na Capital
Imagem ilustrativa
Polícia
Gestante leva diversas mordidas de pitbull em ataque no Jardim Noroeste
O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.
Polícia
Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio