Suspeito que rendeu vigilante e roubou prefeitura de Caarapó é preso

Ladrão, de 21 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira, dia 19, horas após roubar uma máquina lavadora de alta pressão do prédio da Prefeitura Municipal de Caarapó - a 274 quilômetros de Campo Grande.

Para cometer o roubo, ele rendeu o vigilante mediante grave ameaça enquanto portava um simulacro de arma de fogo, fazendo com que o trabalhador não reagisse.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, imagens de câmera de segurança flagraram o momento da invasão e isso permitiu identificar o indivíduo. Com base nos elementos colhidos, as forças policiais empreenderam buscas ao longo do dia.

Durante o período da tarde, a equipe do SIG conseguiu localizar o suspeito na rua Arcênio Cardoso. Confrontado, ele confessou o crime e informou ter vendido o objeto subtraído poucas horas após o roubo.

Na sequência, os policiais civis se deslocaram até o endereço indicado, onde identificou o receptador, de 36 anos, recuperou a máquina roubada e efetuou a prisão em flagrante de ambos os envolvidos.

Tanto o autor do roubo quanto o receptador possuem extensa ficha criminal por delitos patrimoniais na cidade de Caarapó e agora estão novamente presos à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também