Suspeito resiste a abordagem, entra em confronto com a PM e morre em Campo Grande

Suspeito, até o momento não identificado, morreu ao entrar em um confronto contra uma equipe da Polícia Militar, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 30, na região entre o Núcleo Industrial e Indubrasil, em Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido após a troca de tiros para uma unidade de saúde, a UPA Santa Mônica, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O suspeito pode ter participado de um roubo em Terenos, o que ainda não foi confirmado oficialmente.

Segundo apurado pela reportagem, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na região e avistou o suspeito conduzindo uma motocicleta, modelo XRE 300, de cor vermelha, sem placa de identificação. Ao notar a presença dos militares, ele tentou fugir e desobedeceu às ordens de parada, iniciando a fuga e o acompanhamento tático.

Pouco depois, o suspeito decidiu abortar a ideia de fugir, mas continuou desrespeitando e desobedecendo às ordens dos policiais. Porém, de forma agressiva, o suspeito sacou uma arma de fogo e iniciou o confronto com os militares, que revidaram a injusta agressão e atingiram o bandido.

Ele foi socorrido e encaminhado a unidade de saúde ainda com vida, mas não resistiu, tendo o óbito declarado pela equipe médica.

Os policiais apreenderam uma pistola, de calibre 9 milímetros e 8 munições, a motocicleta XRE 300, que estava com numeração de chassi e motor adulterados. O local foi preservado para atuação da Polícia Científica.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

