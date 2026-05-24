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Suspeito revela guerra de facções e é preso por atentado em Aparecida do Taboado

Indivíduo é do PCC e considerado 'disciplina' dentro da facção criminosa

24 maio 2026 - 11h15Vinicius Costa
Arma usada pelo faccionado no ataque em Aparecida do TaboadoArma usada pelo faccionado no ataque em Aparecida do Taboado   (Divulgação)

Faccionado do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso em flagrante na noite deste sábado, 23, em Santa Fé do Sul, em São Paulo, após ser acusado de um atentado que deixou três pessoas feridas na noite de sexta-feira, dia 22, em Aparecida do Taboado.

O indivíduo, considerado como 'disciplina' dentro da facção criminosa, revelou que o ataque teria relação com a guerra entre facções e um dos feridos era faccionado do Comando Vermelho.

A prisão aconteceu após atuação conjunta das forças de segurança de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

Após diligências e compartilhamento de dados entre as duas polícias, o suspeito foi localizado e foi preso em flagrante com a arma utilizada no momento do crime. Um celular também foi apreendido.

O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil de São Paulo e a investigação prossegue.

Ataque a tiros - Três homens, de 32, 42 e 57 anos, ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo em uma tentativa de homicídio, durante a noite desta sexta-feira, dia 22, em uma residência, na Vila Dourado, em Aparecida do Taboado.

Pelo menos dois indivíduos armados entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

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