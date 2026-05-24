Suspeito rompe tornozeleira, esfaqueia mulher e acaba preso em Aparecida do Taboado

Homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (23), após descumprir uma medida protetiva e atacar uma mulher com golpes de faca em Aparecida do Taboado. A vítima sofreu ferimentos na perna e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Municipal.
De acordo com a Polícia Militar, equipes iniciaram buscas logo após o ataque. O suspeito foi localizado escondido em uma residência da cidade após denúncias feitas por moradores.
Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem também havia rompido a tornozeleira eletrônica que utilizava por determinação judicial.
O caso ocorreu durante o cumprimento de uma Medida Protetiva de Urgência.
O suspeito foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso.Reportar Erro
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