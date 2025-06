Suspeito teria matado o pai na Capital em razão de abusos sofridos no passdo

Um histórico de abuso teria motivado Sahu Abel Heyn, de 35 anos, matar o próprio pai Hugo Abel Heyn, de 69 anos na noite desta quinta-feira (26), na residência do bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ele foi detido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) na tarde deste sábado (28), na região do Rita Vieira.

Segundo informações preliminares, Sahu defende que foi abusado pelo pai quando era criança e que o genitor estaria também abusando dos netos, filhos do suspeito. A informação não foi confirmada e o homem passa por oitivas na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Cepol) em Campo Grande.

Por não estar mais dentro do período flagrancial de 24h, Sahu não pode ficar preso em flagrante, mas o delegado responsável pode representar pela prisão preventiva após as oitivas. No entanto, até o fechamento desta matéria não foi informado qual seria o destino do professor de dança que não tem mandado de prisão contra ele.

Crime

Hugo Abel Heyn, de 69 anos, foi assassinado com golpes de faca no final da noite desta quinta-feira (26), no Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Segundo a mãe do suspeito, ele tem esquizofrenia e cometeu o crime durante um surto.

Armado com uma faca, ele desferiu vários golpes, atingindo o tórax e braços da vítima, que mesmo caída, ainda recebeu chutes na cabeça. A testemunha conseguiu saiu da casa e pedir ajuda para familiares que moram perto e nesse meio tempo, o suspeito deixou o local, sendo encontrado apenas na tarde deste sábado.

