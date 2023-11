Suspeito toma arma de policial e morre em confronto com o Choque no Jardim Canguru

Suspeito, identificado como Jean Carlos Silva, de 31 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (30) em um confronto com militares do Batalhão de Choque, em um condomínio no Jardim Canguru, em Campo Grande. Ele chegou a tomar a arma de um dos policiais e antes havia tentado matar a companheira, de 28 anos, com golpes de faca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para averiguar uma situação de violência doméstica, pois o suspeito estaria armado com uma faca realizando ameaças e já havia a informação também que ele estaria evadido do sistema prisional.

Ao chegar no condomínio, os policiais encontraram a mãe da vítima do lado de fora do apartamento, que afirmou que a filha estava correndo sério risco de vida e pediu para os militares salvá-la. Orientada a ficar nas escadas, os militares passaram a escutar gritos vindos do imóvel de "eu vou te matar" e utilizando escudos, prontamente arrombaram a porta e entraram no local.

Os militares visualizaram o suspeito perturbado e encontraram a vítima. Logo eles perceberam que havia uma faca próxima ao autor e pediu para que a jovem se abrigasse no seu quarto com as três crianças presentes no apartamento.

As atenções se voltaram para o suspeito que negava a colaborar com os pedidos dos militares e a todo instante dizia que ninguém sairia vivo do local e que não voltaria para a prisão. Em determinado momento, Jean pegou uma serra e passou a cortar a tela de proteção, dizendo que iria pular e ao ouvir essa frase, a vítima deixou o quarto na tentativa de evitar que o autor pulasse, mas foi contida por um dos militares e retornou para o quarto.

Essa distração serviu para que Jean avançasse contra um dos militares e tomasse sua arma, apontando para os policiais, que para evitar uma tragédia no local, um dos militares disparou contra o suspeito no intuito de contê-lo. Mesmo caído, ele continuou apontando a arma e novamente mais um tiro foi efetuado para desarmá-lo

Ferido, Jean foi socorrido pela própria equipe da polícia e levado até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade.

No apartamento, os policiais identificaram que havia móveis quebrados, marcas de sangue, serra e a faca utilizadas pelo autor para ameaçar a vítima. A mãe da jovem relatou que o suspeito vinha tendo esse comportamento devido ao uso frequente de drogas. Ela também afirmou que acompanhou de perto a situação e viu o momento em que Jean pegou a arma do policial.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os procedimentos de praxe para realizar a liberação da ocorrência, registrada como resistência, vias de fato, desobediência, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e tentativa de homicídio praticado contra agente da segurança pública.

