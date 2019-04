Suspeitos de assassinar gari são presos

Três homens suspeitos pela execução do gari Renato Alberto de Lima Bezerra, 23 anos, foram presos pela Polícia Civil de Três Lagoas na sexta-feira (5). Uma disputa por um apartamento ocupado pela vítima seria o motivou o assassinato.

Renato foi morto a tiros na última segunda-feira (1), enquanto trabalhava recolhendo lixo em uma das vias do bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Dois homens que trafegavam em uma moto, o abordaram e efetuaram tiros a queima roupa. O gari morreu no local.

De acordo com as informações do JP News, um casal de 19 anos e um adolescente de 16, foram identificados como autores do assassinato. O delegado responsável, Gabriel Salles, acredita que o caso esteja esclarecido.

Segundo o delegado, houve um desentendimento entre os envolvidos. O casal de suspeitos, Otavio Henrique Cezareto Rodrigues e Natyele Stefany de Oliveira, ambos 19 anos, e o menor reivindicavam a propriedade do imóvel. Como não houve acordo, eles decidiram matar Renato.

A prisão preventiva foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, que também decretou a internação provisória do menor.

