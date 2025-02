Suspeitos de matar motociclista a tiros em Chapadão do Sul são presos

Os suspeitos de assassinar Erivan, de 43 anos, foram presos menos de quatro horas depois do crime, ocorrido no começo da noite de quarta-feira (5), na Rua dos Perus, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, assim que fez as analises no local do crime, as equipes da Polícia Civil iniciaram os trabalhos investigativos, acionando perícia criminal para realização de perícia preliminar em local de morte violenta, além de ouvir testemunhas e coletar informações que pudessem levar à identificação dos autores.

Em colaboração com a Polícia Militar Rodoviária de Chapadão do Sul, Polícia Militar e Delegacia de Polícia de Cassilândia, foram feitos barreiras e monitoramento de possíveis rotas de fuga, o que permitiu a identificação dos suspeitos.

Após o trabalho de busca, os autores foram presos em flagrante. No momento da abordagem, foi apreendida uma arma de fogo que possivelmente foi utilizada no crime, a qual será submetida a exame pericial.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na manhã de hoje (6), a Polícia Militar localizou uma motocicleta que teria sido usada pelos autores. O veículo apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, será submetido a exame pericial para identificação de elementos que auxiliem na conclusão de que de fato foi instrumento material do crime de homicídio investigado.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a motivação e possível participação de outras pessoas.

