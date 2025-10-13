Suspeitos que mataram homem em Água Clara são presos

Os suspeitos de assassinarem José Cloves, de 51 anos, em um lago próximo ao Distrito São Domingos, em Água Clara, foram presos pela Polícia Civil durante a tarde de sábado (11).

Conforme as informações policiais, o corpo da vítima foi encontrado boiando na superfície de uma lagoa, com uma sacola branca no cabeça, com seus pés e mãos amarrados.

Durante a investigação, ainda no local, a equipe tomou conhecimento de que duas pessoas que tinham chegado recentemente na região onde ocorreu o fato, haviam se evadido do município.

Diante disso, foram ouvidas diversas testemunhas, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão temporária dos suspeitos.

Após o deferimento pelo poder judiciário, no sábado, a equipe do SIG rapidamente se deslocou a cidade de Paranaíba, local em que os autores estavam escondidos, sendo possível prendê-los.

Os capturados, com idades de 24 e 31 anos anos, confessaram a participação no crime alegando que teriam sido acusados, pela vítima, de terem furtado um comércio local, iniciando uma discussão que resultou no assassinato com golpes na cabeça.

A investigação constatou que os autores ocultaram o corpo da vítima na lagoa, a fim de se furtarem da prática do delito. Para isso, os autores amarraram os pés e as mãos da vítima, colocando uma pedra entre o corpo e as mãos, a fim de que o corpo afundasse e não retornasse à superfície.

Ambos serão indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ficando à disposição do poder judiciário.

A investigação aguarda os exames periciais, a fim trazer mais informações sobre a dinâmica dos fatos.

