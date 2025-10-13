Menu
Polícia

Suspeitos que mataram homem em Água Clara são presos

José Cloves foi encontrado morto dentro de um lago

13 outubro 2025 - 19h24Brenda Assis
O corpo foi encontrado no domingo   (Reprodução/Portal Água Clara)

Os suspeitos de assassinarem José Cloves, de 51 anos, em um lago próximo ao Distrito São Domingos, em Água Clara, foram presos pela Polícia Civil durante a tarde de sábado (11).

Conforme as informações policiais, o corpo da vítima foi encontrado boiando na superfície de uma lagoa, com uma sacola branca no cabeça, com seus pés e mãos amarrados.

Durante a investigação, ainda no local, a equipe tomou conhecimento de que duas pessoas que tinham chegado recentemente na região onde ocorreu o fato, haviam se evadido do município.

Diante disso, foram ouvidas diversas testemunhas, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão temporária dos suspeitos.

Após o deferimento pelo poder judiciário, no sábado, a equipe do SIG rapidamente se deslocou a cidade de Paranaíba, local em que os autores estavam escondidos, sendo possível prendê-los.

Os capturados, com idades de 24 e 31 anos anos, confessaram a participação no crime alegando que teriam sido acusados, pela vítima, de terem furtado um comércio local, iniciando uma discussão que resultou no assassinato com golpes na cabeça.

A investigação constatou que os autores ocultaram o corpo da vítima na lagoa, a fim de se furtarem da prática do delito. Para isso, os autores amarraram os pés e as mãos da vítima, colocando uma pedra entre o corpo e as mãos, a fim de que o corpo afundasse e não retornasse à superfície.

Ambos serão indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ficando à disposição do poder judiciário.

A investigação aguarda os exames periciais, a fim trazer mais informações sobre a dinâmica dos fatos.

