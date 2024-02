Suspeitos de morte por vingança em Miranda são presos pela PRF

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foram presos na manhã deste sábado (18), suspeitos de tentativa de homicídio de uma pessoa em Miranda..

Segundo informações obtidas pelo O Pantaneiro, os quatro homens, sendo três de Campo Grande e um de Corumbá, foram até Miranda em um veículo Corsa, furtado no ano passado na Capital, para vingar a morte do primo de um deles.

Ao tomar conhecimento do crime a Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou diligências, vindo a abordar o carro com os homens.

Eles confessaram o crime, mas não foi encontrada a arma do crime com os autores nem no veículo.

Os celulares dos quatro estavam quebrados. Uma viatura da PM ajudou na ocorrência. Os quatro estão presos na delegacia de Miranda.

