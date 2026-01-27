Suspeitos usam drone para jogar drogas e celulares em presídio de Campo Grande

Um grupo foi flagrado durante a madrugada desta terça-feira (27) tentando lançar drogas e celulares para dentro do presídio de segurança máxima, em Campo Grande. A ação ocorreu no bairro Jardim Noroeste e terminou com a prisão de dois suspeitos, além da apreensão de entorpecentes e materiais usados para embalar os objetos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após denúncia de que ocupantes de um carro estariam usando um drone para jogar objetos para dentro da unidade prisional. No local, os policiais abordaram um Gol branco conduzido por Leonardo O.T, de 19 anos, que afirmou ter recebido R$ 100 para levar dois homens até a região e permanecer nas proximidades avisando sobre a movimentação policial.

Ainda conforme o registro, Guilherme F.O.R, de 25 anos, contou que ajudava a embalar as drogas e os celulares e ficava observando o entorno enquanto o drone era usado. Na casa dele, foram encontrados 428 gramas de maconha, uma porção de cocaína, além de plástico bolha e uma balança de precisão. Um terceiro suspeito, identificado apenas como Kaike, citado no relato, não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para onde os suspeitos foram levados e permaneceram à disposição da Justiça.

