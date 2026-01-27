Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Suspeitos usam drone para jogar drogas e celulares em presídio de Campo Grande

A denúncia levou à prisão de dois homens e à apreensão de entorpecentes

27 janeiro 2026 - 08h36Sarah Chaves
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) CepolDelegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol   (Reprodução )

Um grupo foi flagrado durante a madrugada desta terça-feira (27) tentando lançar drogas e celulares para dentro do presídio de segurança máxima, em Campo Grande. A ação ocorreu no bairro Jardim Noroeste e terminou com a prisão de dois suspeitos, além da apreensão de entorpecentes e materiais usados para embalar os objetos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após denúncia de que ocupantes de um carro estariam usando um drone para jogar objetos para dentro da unidade prisional. No local, os policiais abordaram um Gol branco conduzido por Leonardo O.T, de 19 anos, que afirmou ter recebido R$ 100 para levar dois homens até a região e permanecer nas proximidades avisando sobre a movimentação policial.

Ainda conforme o registro, Guilherme F.O.R, de 25 anos, contou que ajudava a embalar as drogas e os celulares e ficava observando o entorno enquanto o drone era usado. Na casa dele, foram encontrados 428 gramas de maconha, uma porção de cocaína, além de plástico bolha e uma balança de precisão. Um terceiro suspeito, identificado apenas como Kaike, citado no relato, não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para onde os suspeitos foram levados e permaneceram à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Joel Oliveira dos Santos é procurado
Polícia
Acusado de agredir e tentar matar companheira a tiros é procurado em Bataguassu
Força Tática confrontou os criminosos
Polícia
Dois criminosos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Dourados
Romão Ávila e Paulo Gonet - Foto: Decom/MPMS
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários
Agressão aconteceu em frente a uma clínica
Polícia
Morador de rua que pode deixar homem cego já tinha passagens por agressões na Capital
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati
Cuidado! Mulher usa laudo falso de médica de SP para aplicar golpes em MS
Polícia
Cuidado! Mulher usa laudo falso de médica de SP para aplicar golpes em MS
Idoso de 69 anos morre ao ser atropelado por trator em assentamento de Bela Vista
Polícia
Idoso de 69 anos morre ao ser atropelado por trator em assentamento de Bela Vista
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher fica ferida durante briga no centro de Campo Grande
Celulares foram apreendidos
Polícia
Motorista de carreta é preso pelo DOF com R$ 310 mil em celulares na MS-040

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá