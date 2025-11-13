Menu
Suspeito matou homem a facadas em Miranda após ter droga furtada

Acusado ainda afirmou que Carlos Fábio tinha cometido outro furto há uma semana

13 novembro 2025 - 08h38Luiz Vinicius     atualizado em 13/11/2025 às 09h55
Vítima foi atingida a facadasVítima foi atingida a facadas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Max Sander Benevides Nascimento, de 20 anos, foi preso em flagrante durante a quarta-feira, dia 12 de novembro, após confessar o assassinato de Carlos Fábio Benites Rojas, de 42 anos, em Miranda - a 208 quilômetros de Campo Grande.

Durante o interrogatório, o acusado afirmou que cometeu o crime após a vítima ter furtado duas "paradinhas", ou seja, drogas, dele, alegando ainda que houve outro furto há uma semana.

A vítima foi encontrada sem sinais vitais, com lesões provocadas por golpes de faca, na rua Candido Ramires. Uma testemunha informou que Max Sander chegou a correr atrás de Carlos e golpeá-lo.

Os policiais iniciaram rondas para localizar o suspeito, não sendo localizado em um primeiro momento. Na manhã de hoje, a equipe teve acesso a câmeras de segurança da Rua Nova que flagraram o momento em que há uma perseguição de uma pessoa na rua Candido Ramires e, cerca de 10 minutos depois, é possível visualizar um homem conduzindo uma bicicleta pela rua, carregando uma mochila e vestindo um casaco nas cores vermelho e preto.

Max foi encontrado nesta quarta-feira, na rua Benjamin Constant, onde tentou empreender fuga, mas foi contido pelos policiais. Inicialmente, o indivíduo negou a autoria, alegando apenas que teria perseguido a vítima, mas depois, confessou o crime.

Ele alegou que golpeou duas vezes a vítima, motivado por um suposto furto de duas ‘paradinhas’ de droga, alegando que a há cerca de uma semana, a vítima havia subtraído seu entorpecente. Na noite de ontem, afirmou ter encontrado a vítima nos trilhos de trem da cidade, área frequentada por usuários de drogas, e indagou sobre o furto, apontando uma faca.

A vítima fugiu em direção à rua Candido Ramires, mas foi alcançada pelo autor, que afirmou ter aplicado uma rasteira e desferiu dois golpes de faca, um em seu rosto e outra no peito.

O crime foi tipificado como homicídio qualificado por motivo torpe.

