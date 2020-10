Suspostos guardas-municipais agride e leva droga de rapaz no Nova Lima

No fim da manhã deste domingo (11) um rapaz de 23 anos procurou a delegacia, depois de ser agredido com socos por supostos guardas municipais, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele fumava maconha com seu amigo cadeirante.

Conforme o boletim de ocorrência,as agressões começaram por volta das 11 horas deste domingo (11), quando o rapaz estava fumando maconha na companhia de um amigo, que é cadeirante. Quando quatro homens que se diziam guardas-municipais abordaram os dois e começaram a revistar eles.

Com ele foi encontrado 5 gramas de maconha e ele alegou que era usuário há dois anos. Ele relatou que os supostos Guardas Municipais, falaram: "Para com esta risadinha", e começaram a agredir o rapaz com vários socos no rosto e no abdômen, e foram embora em seguida com a droga que estava com a vítima.

