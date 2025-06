SUV bate em motociclista e jovem de 19 anos morre no hospital; vídeo

Um acidente entre uma motocicleta e uma Hyundai Tucson terminou com a morte da jovem Caroline Natasha de 19 anos, na tarde é de quarta-feira (18), em Sorriso, Mato Grosso.



A a colisão aconteceu em um cruzamento quando o SUV não respeitou a preferencial. Para a Polícia militar o condutor relatou que não percebeu a aproximação da motocicleta. A jovem foi arremessada do veículo e foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A jovem faleceu no hospital pouco tempo depois.



Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a condutora da motocicleta não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).



O bafômetro foi feito no motorista, que constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

