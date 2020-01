Suzane Von Richthofen faz Enem e passa em 8º lugar na IFSP

Saiba Mais Geral História de Suzane Von Richthofen será contada em dois filmes

Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos pelo assassinato de seus pais, foi aprovada em 8º lugar no curso de Gestão de Turismo no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo (IFSP). Suzane fez o Exame Nacionald o Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem - PPL) e conseguiu a vaga na universidade através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.

A unidade do IFSP em que Von Richthfoen foi aprovada fica na cidade de Campos do Jordão, localizada a 40 quilômetros do Complexo Prisional de Tremembé, onde ela cumpre pena em regime semiaberto.

De acordo com a legislação brasileira, detentos na mesma situação que Suzane podem deixar a prisão para estudar.

Essa não é a primeira vez em que ela tenta ingressar em uma universidade. No ano de 2016, a Justiça autorizou que Suzane estudasse em uma instituição de ensino de Taubaté, mas acabou desistindo.

Em 2017, Suzane foi pré-selecionada no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para cursar Administração de Empresas, mas também não foi.

