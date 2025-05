'Tá' certo isso? Morador de Dourados leva multa de trânsito no Pará sem ter saído de MS

Um morador de Dourados procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) após seu carro receber multas no Pará. O principal detalhe dessa história, que ele nunca deixou a cidade sul-mato-grossense. O caso foi registrado nesta segunda-feira (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima percebeu as multas quando passou a receber notificações por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

No texto, dizia que ele havia cometido duas infrações de trânsito, no dia 16 de maio de 2025, ambas em uma cidade paraense. Ele detalhou para as autoridades que as multas foram levadas na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, em frente à delegacia local.

Diante da surpresa por conta das multas, ele resolveu procurar a delegacia de Dourados, onde declarou não ter deixado a cidade recentemente. Diante da situação, ele o caso foi registrado como preservação de direito e será investigado.

