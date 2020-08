Tamanduá-mirim é capturado tentando atravessar avenida no bairro Noroeste

Os moradores do bairro Noroeste acionaram à Polícia Militar Ambiental (PMA) no final da manhã deste domingo (30), informando Tamandua encontrava-se andando pelas ruas do bairro e tentava atravessar a avenida João Arinos, com riscos de ser atropelado, devido ao trânsito intenso da via.

Segundo a PMA, os policiais foram ao local rapidamente e perceberam que os moradores tinham contido o animal em um quintal de uma residência, para evitar que ele atravessasse a avenida. A equipe capturou o tamanduá, com uso de cambão e uma pinça e o colocou em uma caixa de contenção.

O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre a soltura do tamanduá.

