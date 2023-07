Tamanho é documento? Oficial de Justiça recebe foto de pênis durante o serviço

Trabalhar com público nunca foi tão difícil quanto para uma Oficial de Justiça, de Cuiabá no Mato Grosso. Na última segunda-feira (24), ao notificar um devedor de pensão alimentícia ela acabou recebendo foto do pênis do homem. As informações são do site RD News.

A história começou quando a servidora solicitou que o autor enviasse imagens dos documentos, para comprovar o recebimento do Mandado de Intimação. No entanto, fazendo uma ‘graça’, o homem resolveu encaminhar foto do próprio pênis para a vítima.

O método de envio do documento por aplicativo de mensagem passou a ser adotado em 2020, por causa da pandemia da Covid-19. No entanto, para acusar o recebimento, o intimado precisa enviar uma foto do documento pessoal.

A “brincadeira” configura crime de importunação sexual, previsto no Código Penal com pena de 1 a 5 anos de prisão, além de desacato à autoridade. O Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso (SINDOJUS/MT) disse ao site que irá tomar as providências cabíveis. Já a vítima preferiu não comentar sobre o caso.



