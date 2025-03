Tapas no rosto levaram Jeferson a matar companheira no Aero Rancho

Sobrinhos de Jeferson Nunes Ramos disse à polícia que Giseli Cristina Oliskowiski deu três tapas no companheiro, o que teria motivado o feminicídio neste sábado (1º), no Bairro Jardim Aero Rancho.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois rapazes já estavam no local do crime quando a polícia chegou. Foi quando eles relataram que o tio contou que após a briga, Giseli desferiu três tapas em seu rosto.

Os tapas, segundo Jeferson, foram os motivos que o fizeram acertar a pedra na cabeça da vítima e depois ter a jogado no poço e em seguida ateado fogo em seu corpo.

Jeferson foi preso em flagrante pelo crime.

