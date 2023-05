"Taradão da vila" é preso ao tentar beijar alunos em ônibus da Capital

Um homem foi detido na tarde desta quarta-feira (17), em Campo Grande, após tentar aliciar nove menores de idade, todos estudantes da Rede Estadual de Ensino, dentro de um ônibus do transporte público.

Referido como “Taradão da vila” pela polícia, o indivíduo de 33 anos foi detido após tentar abraçar, beijar e apalpar a força oito meninas e um menino dentro de um ônibus da linha 308-Santa Emília/Terminal Bandeirantes.

Com mais de 50 passagens na polícia, o homem tem o costume de tentar aliciar menores em diversas regiões e já foi detido anteriormente pelo mesmo crime, além de furto, roubo e violência doméstica.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana da Capital, Anderson Ortigoza, explicou que o abuso foi notado inicialmente pelo motorista do ônibus, que acionou a GCM de imediato e parou o veículo até a chegada da guarnição.

“Os alunos estavam se deslocando para suas residências, e durante o trajeto do ônibus o motorista observou esse cidadão perturbando as adolescentes. Ele observou o possível abuso, parou o ônibus, fez a primeira intervenção, para que cessasse [o abuso], ligou no 153 e solicitou um apoio”, explicou.

Ao receberem a denúncia, uma viatura da ronda escolar que estava próxima ao local se deslocou imediatamente. Os guardas, ao questionarem as adolescentes, obtiveram confirmação do crime e algemaram o abusador ainda dentro do ônibus.

Ortigoza ainda destacou a importância da ronda escolar nesse caso e ressaltou os resultados do programa. “Ajudou a reduzir quase que 100% as brigas e agressões em escolas da região Sul, atuando também nos terminais de ônibus com ações preventivas para evitar brigas”, explicou.

Após ser detido, o homem foi encaminhado até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Durante o trajeto, o “Taradão” acabou urinando dentro da viatura policial, segundo ele, por um ataque de ansiedade.

O ônibus em que o abuso ocorreu também foi levado até a delegacia, junto das vítimas e testemunhas do abuso. Os pais dos adolescentes, que tem idades entre 12 e 14 anos, também estão no local.

