Tarado é preso após denúncias por importunação sexual em Naviraí

Um homem identificado apenas como J.R.S.V., de 31 anos, investigado pela prática de importunação sexual regular, foi preso em cumprimento de mandado de prisão nessa sexta-feira (11), pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Naviraí



O primeiro relato ocorreu no dia (8), quando uma vitima procurou a delegacia e contou que caminhava pela via pública quando foi abordada por um homem conduzindo um Fiat Uno de cor verde. O suspeito pediu informações sobre um endereço, momento em que a ofendida percebeu que ele se masturbava dentro do veículo.

Com base em imagens de câmeras de segurança, a equipe da DAM iniciou imediatamente as diligências investigativas.

Nos dias seguintes, 09 e 10 de julho outras três vítimas compareceram à Delegacia relatando situações semelhantes, todas descrevendo as mesmas características físicas do suspeito e o mesmo veículo utilizado nos crimes.



O suspeito foi identificado e a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva acatada pelo Poder Judiciário.



O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.

