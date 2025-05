Tarado é preso após se esfregar em adolescentes em ônibus na Capital

Duas adolescentes de 16 anos foram vítimas de importunação sexual dentro do coletivo na linha 089, quando passava próximo ao pontilhão da UFMS, na Avenida Costa e Silva, no final da tarde de ontem (23), em Campo Grande.



Conforme informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que foi acionada para atender a ocorrência, assim que as vítimas subiram no ônibus, o homem, identificado como A.C.N., de 47 anos começou a se esfregar nelas.



Mesmo após pedirem para o suspeito se afastar, o homem teria usado termos sexuais para se referir às menores citando suas partes íntimas. O autor ainda falou que poderiam chamar a polícia, pois colocaria “para correr” e voltou a se esfregar nas vítimas.



O motorista foi avisado do que estava acontecendo e parou o coletivo para acionar a Guarda Civil Metropolitana.

As jovens se colocaram à disposição para prestar depoimento durante o processo se necessário.

O autor foi detido portando um corote de pinga dentro da cueca, isqueiro e uma moeda de R$ 0,25 centavos. Ele negou as acusações, enquanto os passageiros exaltados tentavam agredi-lo e ele foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também