Tarado é preso filmando homens no banheiro masculino em atacadista de Dourados

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra clientes de um atacadista em Dourados. O caso ocorreu no sábado (3), no banheiro do local.

De acordo com o Dourados News, o autor colocou um aviso de interdição em um dos boxes do banheiro masculino e se trancou la dentro, aproveitando para filmar quem usasse o sanitário ao lado.

Funcionários do estabelecimento receberem denúncias de que o homem estaria dentro do banheiro com a falsa placa de interdição e diante das suspeitas foram verificar a situação, e confirmaram a presença do suspeito com a mesma estratégia.

A polícia foi acionada e efetuou a prisão em flagrante. O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o autor foi autuado por importunação sexual. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também