'Tarado' é preso por filmar mulheres em hipermercado da Brilhante

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a noite de sexta-feira (30) por filmar mulheres dentro de um hipermercado localizado na Rua Brilhante, região da Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela página Vintepcg, o ‘tarado’ usava uma câmera GoPro para fazer as gravações por debaixo da saia e vestido das vítimas. O caso foi levado até o perfil através de um seguidor. “Rapaz, hoje foi ao supermercado da Brilhante com a minha esposa, e tinha um tarado lá”, relatou o homem.

Ele detalha ainda que o caso chegou a ser levado para a delegacia, mas o autor seria liberado, de acordo com o homem, por conta da idade avançada.

No comentários, a vítima contou que estava com o filho pequeno no colo quando percebeu que estava sendo seguida pelo homem. “Em um momento parei para ver um produto e ele agachou (acredito para fingir ver algo) e meu marido viu ele gravando embaixo da minha saia”, detalhou a mulher.

Ainda em seu comentário, ela cita que pelas imagens da câmera o autor já havia perseguido outras mulheres antes dela. O homem estava carregando uma mochila com vários vibradores.

O casal chegou ainda a citar que a vítima não recebeu nenhuma assistência da rede de supermercados. Segundo eles, o caso foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Deixe seu Comentário

Leia Também