Tarado, homem é preso após 'alisar' o pênis em frente a Ceinf no Nova Campo grande

Uma mãe se assustou ao sair do Centro de Educação Infantil (Ceinf) com seu filho pequeno quando encontrou um homem, identificado como Abrão de 24 anos fazendo gestos obscenos em frente ao estabelecimento.



De acordo com o registro policial feito na Depac Cepol, ao sair da Ceinf, a vítima presenciou o indivíduo, passando as mãos no pênis como se estivesse se masturbando, e olhando fixo para ela.



A mulher, assustada ligou para o ex, pai de seu filho e relatou o ocorrido dando a descrição das vestimentas e características do tarado.

O ex da vítima então ligou para a Polícia Militar enquanto tentava localizar o indivíduo e logo depois de encontrá-lo, passou a acompanhar para não perder de vista. O autor foi abordado pelos policiais na Avenida Duque de Caxias. À Polícia, a vítima disse ter imagens do ato obsceno, que será apresentada. Abrão foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



