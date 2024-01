Tarado mostra o pênis para menores em praça e é preso em Maracaju

Polícia 'Blade' corre pro mato para fugir da PM ao ser flagrado com fios roubados no Lageado

Polícia JD1TV: Homem é flagrado se masturbando em calçada do Santa Fé

Polícia Trabalhador morre dias após sofrer acidente no Distrito Industrial de Dourados

Polícia Com ciúmes e para se defender de agressão, mulher mete o facão na cabeça do marido

Polícia Mulher é morta com golpes de facão em São Gabriel do Oeste

Polícia 'Mustang' se irrita com barulho de moto e atira em jovem no Aero Rancho

Polícia Briga por causa do neto motivou assassinato de mulher em São Gabriel do Oeste

Polícia Homem é agredido com barra de ferro durante briga no Jardim Carioca

Ao chegar, os militares fizeram contato com as vítimas e a testemunha, sendo informados de que o homem teria dito que iria mostrar seu pênis para os menores.

Homem, de 48 anos que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a delegacia depois de mostrar as partes íntimas, para três menores de idade, de 12 e 13 anos, na região central de Maracaju. O caso teria acontecido durante a tarde de quinta-feira (11).