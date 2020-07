Tatuador é preso após cliente denunciar tentativa de estupro em estúdio

Sarah Chaves, com informações do mídia News

Suspeito de tentar estuprar uma cliente em seu estúdio, o tatuador Jose Andre Tavares, mais conhecido “Zezé Tatto”, foi preso na madrugada desta quarta-feira (29), em Rondonópolis, no Mato Grosso.

De acordo como Mídia News, o caso foi denunciado por volta de 1h50 pelo namorado da vítima, que estava na recepção a aguardando.

Segundo o relato da vítima, quando o casal chegou ao estúdio, o tatuador teria impedido a entrada do namorado na sala, citando o protocolo de combate à Covid-19. Já sozinho com a vítima, o profissional teria pedido que ela ficasse nua, dizendo que seria melhor para fazer a tatuagem.

Neste momento a mulher relatou que o tatuador teria acariciado suas pernas, aproximando-se das nádegas e várias vezes teria aberto as pernas dela, deixando suas partes íntimas expostas. Em dado momento, ele teria tocado o pênis em seu corpo.

“Já na sala onde realizaria o procedimento, o suspeito pediu para a vítima despir-se e que ficasse de costas, pois a tatuagem (da face de um lobo) seria realiada na parte de trás da coxa, porém enquanto esta aguardava sentiu o suspeito esfregar o órgão genital dele nas nádegas da mesma, que assustada virou-se e flagrou-o recolher seu pênis ao fechar o zíper. Ao perceber que a vítima encontravas-se apavorada, tentou disfarçar e convencê-la a permanecer no local para confeccionar a referida tatuagem, porém esta saiu da sala correndo”, diz trecho da ocorrência.

Após ouvir o relato da vítima, a Polícia Militar foi até o estúdio e pediu que o tatuador se apresentasse, no entanto o pedido não foi obedecido e ele tentou fugir pelos fundos.

Os policiais arrombaram a porta do imóvel e, durante as buscas, encontraram o suspeito escondido no telhado. Ele foi algemado, preso e posteriormente encaminhado para a delegacia.

No local foram apreendidas uma espingarda adaptada, uma besta, flechas e uma machadinha. Drogas como maconha e cocaína. Além disso, ele mantinha em cativeiro duas cobras, uma jiboia e uma corn snake que também foram apreendidas.

