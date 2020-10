Tatuador mata amigo com quatro tiros e espera a polícia para se entregar

Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (24), em Coxim, que fica a 254 km de Campo Grande. A vítima ainda não foi identificada.

Conforme o site Edição MS, o homem foi assassinado com quatro tiros por um amigo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida.

O autor do crime ficou esperando a polícia no local do cime para se entregar. Ele já foi pres em flagrante. O autor seria tatuador na cidade.

Os dois seriam amigos e teriam passado algumas horas consumindo bebidas alcoólicas durante o sábado. A motivação do crime ainda não foi revelada.

Após a pericia realizar os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

